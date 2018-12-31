Komşu" Yeni Yıla Edirne'de Girmeyi Tercih Etti

Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşları, yeni yıla Edirne'de girmeyi tercih etti.

Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşları, yeni yıla Edirne'de girmeyi tercih etti.



Son aylarda yoğun olarak yaşanan komşu ülkelerden gelen turist hareketliliği yeni yıl kutlamalarına da yansıdı.



Pek çok otel ve restoranda günler öncesi rezervasyon yaptıran Yunan ve Bulgar vatandaşları için turizmciler programlarını buna göre belirledi.



Programlarda görevli müzisyenler Yunan ve Bulgar müziklerini repertuvarlarına aldı, aşçılar da menülerine komşu ülke mutfaklarından yemekler hazırladı.



Otel İşletmecisi Yalçın Algur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen misafirleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.



Komşu ülkelerden gelen turistlerin yeni yıla Edirne'de girmeyi tercih ettiklerini ifade elen Algur, "Son dönemde Edirne Bulgar ve Yunan turistler için cazibe merkezi haline geldi. Özellikle kur farkının bunda büyük payı var. Misafirlerimizin yüzde 80'i komşu ülkelerden gelen turistler oluşturuyor. Onlara en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Ben herkesin yeni yılını kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum." dedi.



Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen çok sayıda turist yeni yılda, Edirne'deki eğlence mekanlarını tercih etti.



Yılbaşı programlarına büyük ilgi gösteren turistler, yerel sanatçılar eşliğinde doyasıya eğlendi.

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