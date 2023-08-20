Komşudaki orman yangınının dumanları Edirne'den görülüyor - Son Dakika

Komşudaki orman yangınının dumanları Edirne'den görülüyor

Son Güncelleme: 20.08.2023 17:32

Batı Trakya'nın Dedeağaç şehrinin Melia bölgesinde henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın bölgede yayılmaya devam ediyor. Dumanlar Edirne'den görülmeye başlandı.

Batı Trakya'nın Dedeağaç şehrinin Melia bölgesinde henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın bölgede yayılmaya devam ediyor. Havadan ve karadan müdahale edilen orman yangını sebebiyle İpsala-Dedeağaç Egnatia yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yoğun dumanlar Edirne'den görülmeye başlandı.

Komşudaki orman yangını büyümeye devam ediyor! Dumanlar Edirne'den görülüyor

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yunanistan'ın Dedeağaç'ın( Alexandreupoli) Melia bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan acil müdahale devam ediyor. Batı Trakya'nın Dedeağaç (Alexandroupoli) şehrinin Melia bölgesinde henüz sebebi bilinmeyen yangın bölgede yayılmaya devam ediyor. Çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın sebebiyle bölgedeki trafik akışında geçici düzenlemeler yapıldı.

Komşudaki orman yangını büyümeye devam ediyor! Dumanlar Edirne'den görülüyor

İPSALA-DEDEAĞAÇ YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Trafikte görüş mesafesinin düşmesiyle İpsala-Dedeağaç Egnatia yolunda trafik geçici olarak kısıtlandı. Çevre köylerin sakinlerinin cep telefonlarına, sivil koruma hattından, yetkililerin yönlendirmelerini takip etmeleri için uyarı mesajı gönderildi. Yetkililerden alınan bilgilere göre, yangın ekinleri ve ağaçları yakıyor ve hiçbir yerleşim bölgesini tehdit etmezken itfaiye ekipleri, 10 araç, 2 uçak, 1 helikopter ve 34 itfaiye eri yangını söndürmek için çalıştığı, bölge çiftçisinin ise traktörleriyle yangınının ilerlememesi için söndürme çalışmalarına yardım ettiği bildirildi. Yangın bölgesindeki vatandaşları tahliye için çok sayıda otobüs gönderildiği öğrenildi.

Komşudaki orman yangını büyümeye devam ediyor! Dumanlar Edirne'den görülüyor

EDİRNE'DEN DUMANLAR GÖRÜLÜYOR

Yunanistan'daki yangının dumanları Edirne'nin Enez ilçesinde de görülmeye başlandı. Yunanistan Yangının çıkış sebebiyle ilgili Atina'dan bir heyetin olayı yerinde incelemek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Batı Trakya, Yunanistan, Dedeağaç, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Komşudaki orman yangınının dumanları Edirne'den görülüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Komşudaki orman yangınının dumanları Edirne'den görülüyor - Son Dakika
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