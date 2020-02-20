'Komşu zulmü' kaldığı yerden devam ediyor - Son Dakika

Edirne'de, komşu ülke askerleri yasa dışı yollarla Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmeye çalışan Mısır uyruklu Mahmut Muhammed'i demir çubuklarla ağır şekilde darp etti. Jandarma ekipleri tarafından Meriç Nehri sınır hattında bir adacıkta bulunan Muhammed tedavi altına alındı.



Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isterken komşu ülke askerleri tarafından sınır hattında demir çubuklarla feci şekilde darp edilen Mısır uyruklu Mahmut Muhammed, jandarma ekipleri tarafından koruma altına alınarak tedavisi yapılmak üzere Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



"Beni demir çubukla dövdüler"



36 yaşındaki Mısır uyruklu Mahmut Muhammed, "Beni demir çubuklarla dövdüler. Sanırım 4-5 kişiydiler. Tüm vücudumda yüzümdeki gibi yaralar var" dedi.



"Sınırı geçmedim, yanıma geldiler"



Muhammed, nehrin diğer tarafına geçmediğini, Yunan askerlerinin kendisinin yanına geldiğini ifade etti. Mısırlı Muhammed, "Pasaportumu, telefonumu, paramı, kıyafetlerimi her şeyimi aldılar. Daha sonra ben nehri geçip Türkiye'ye döndüm. Gittiğim yerleşim yerinde insanlar bana kıyafet verdiler. Daha sonra jandarma geldi ve beni tedavi için hastaneye götürdü" diye konuştu. - EDİRNE