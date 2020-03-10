Komşu 'zulüm ve utanç' duvarını genişletiyor - Son Dakika
Son Dakika Genel Komşu 'zulüm ve utanç' duvarını genişletiyor - Son Dakika

Komşu 'zulüm ve utanç' duvarını genişletiyor

6 saat önce

Komşu 'zulüm ve utanç' duvarını genişletiyor Jiletleri tellerinden sonra sınıra kumdan set örüyorlar Tırlarla jiletli tel ve kamyonlarla kum taşıyor, asker yığıyorlar Edirne'de, Pazarkule-Kastanies Sınır Kapısı arasında bulunan mülteci dramı devam ediyor.

Komşu 'zulüm ve utanç' duvarını genişletiyor

Jiletleri tellerinden sonra sınıra kumdan set örüyorlar

Tırlarla jiletli tel ve kamyonlarla kum taşıyor, asker yığıyorlar

EDİRNE - Edirne'de, Pazarkule-Kastanies Sınır Kapısı arasında bulunan mülteci dramı devam ediyor. İHA ekibi, Yunan askeri güçlerinin sınırın öteki tarafındaki 'zulüm ve utanç' duvarını genişletme çalışmalarını yerinde görüntüledi.

Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle 'umut' yolculuğuna çıkan binlerce mülteci, Türkiye'nin açık kapı politikasının ardından Edirne'ye akın etti. Pazarkule-Kastanies Sınır kapısı arasında bulunan 'tampon' bölgede komşu ülke Yunanistan'ın askerleri tarafından sert müdahale ile karşılaşan mültecilerden şu ana kadar 3 kişi hayatını kaybetti, 200'ün üzerinde mülteci de yaralandı.

Komşu 'zulüm' duvarını genişletiyor

Gaz bombası, ses bombası, plastik mermi ve gerçek mermi kullanmaktan kaçınmayan Yunanlı güvenlik güçleri, tüm dünya tarafından 'zulüm ve utanç' duvarı olarak adlandırılan tampon bölge hattına, tırlarla jiletli tel, kamyonlarla da kum sevkiyatı gerçekleştirmeye devam ediyor. İhlas Haber Ajansı 'İHA' ekibi, sınırın öteki yakasına geçerek, Kastanies bölgesinde Yunanlı güvenlik güçlerinin hazırlıklarını yerinde görüntüledi. Tampon bölgede zaman zaman tazyikli su ile müdahale eden Yunanlı güvenlik güçleri, tankerlerle sınır hattına su taşımaya devam ediyor.

Komşu 'zulüm ve utanç' duvarını genişletiyor

Edirne, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:40 Kaynak: İHA
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