Komşuda çıkan yangından etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Komşuda çıkan yangından etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın sonrası dumanın üst daireyi etkilemesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Komşuda çıkan yangından etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın sonrası dumanın üst daireyi etkilemesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde Melaha Tozduman'a ait 4 katlı apartmanın 3 katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören apartmanın yan tarafında kahve işleten Servet Tozduman, dairede bulunan annesi Melaha Tozduman'ı evden çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve Sepaş ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakika müdahale ettiği yangın sonrası komşuların apartmanın 4. katında oturanlardan haber alamaması sonrası itfaiye ekipleri o daireye yönlendirildi.

Alt katta çıkan yangın sonrası yoğun dumanın üst kattaki daireyi sardığını fark eden ekipler, dairede araştırma yaptı.

Evde bulunan Ferdi Ayan, yatalak olan 70 yaşındaki annesi Elmas Ayan kızları Berra (6) ve Eylül Ayan (11) yoğun dumanı fark edip bir odaya sığınarak kapıyı kapatıp yetkilileri beklediği tespit edildi.

Vatandaşların daireye çıkarak battaniyeye sardıkları iki çocuğu dışarı çıkardı. İtfaiye ve sağlık ekipleri de vatandaşların yardımıyla Ferdi Ayan ile annesini dışarı çıkardı.

Ambulansla Ferizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Berra ve Eylül Ayan Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi'ne, Elmas Ayan ise Yenikent Devlet Hastanesine sevk edildi.

Bu sırada işten eve dönen Ferdi Ayan'ın eşi Semiha Ayan'ın eşinin ve çocuklarının dumandan etkilendiğini duyunca göz yaşlarını tutamadı, komşuları teselli etti.

Sakarya, Ferizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:14 Kaynak: AA
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