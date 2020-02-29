Komşudan acımasız müdahale: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Komşudan acımasız müdahale: 2 yaralı - Son Dakika

Komşudan acımasız müdahale: 2 yaralı

18 dakika önce

Edirne'de, Pazarkule-Kastanies Sınır Kapısı'nda bulunan tampon bölgede sıcak dakikalar yaşanıyor.

Edirne'de, Pazarkule-Kastanies Sınır Kapısı'nda bulunan tampon bölgede sıcak dakikalar yaşanıyor.

Yunanlı askerlerin zaman zaman havaya otomatik silahlarla taciz atışları yaptıkları da duyuluyor. Söz konusu müdahalenin ardından yüzlerce kişi biber gazından etkilenirken, başına ses biber gazı bombası isabet eden bir mülteci genç ve gazdan etkilenen bir çocuk Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TACİZ ATIŞLARINA BAŞLADI

Dün başlayan mülteci akını, bu sabah saatleri ile birlikte artarak devam ediyor. Pazarkule-Kastanies sınır kapısı arasında bulunan tampon bölgeye ulaşan yaklaşık 3 bin mültecinin bekleyişi devam ederken, 'komşu' ülke askerlerinin taciz atışları, biber gazı ve ses bombası yağmurları sürüyor.

Yunanistan askerlerinin tampon bölgeye jiletli tel örgü çekmesi ve asker yığmasının ardından tansiyon zaman zaman yükseliyor. Mülteci grupları Yunanistan'a geçmek için hamle yapmak istediklerinde, komşu ülke Yunanistan'ın sert tavrı ile karşılaşıyor. Aralarında yüzlerce bebek, çocuk, kadın ve yaşlı olmasına rağmen, mülteci grubunun üzerine biber gazı ve ses bombası atıyor. Yunanlı askerlerin zaman zaman havaya otomatik silahlarla taciz atışları yaptıkları da duyuluyor. Söz konusu müdahalenin ardından yüzlerce kişi biber gazından etkilendi.

(Koray Ustabaşı - Şener Urfa - Murat Delice - İsmail Coşkun - Erdal Can İçelli/İHA)

Komşudan acımasız müdahale: 2 yaralı

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:25 Kaynak: İHA
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