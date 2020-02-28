Komşudan akıl almaz müdahale - Son Dakika

Komşudan akıl almaz müdahale
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Edirne'de, bir grup düzensiz göçmenin Pazarkule-Kastanies Sınır Kapıları arasında bulunan tampon bölgedeki bekleyişleri devam ederken, komşu ülke askerlerinin müdahalesi ile karşılaştılar.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:45 Kaynak: İHA
Edirne'de, bir grup düzensiz göçmenin Pazarkule-Kastanies Sınır Kapıları arasında bulunan tampon bölgedeki bekleyişleri devam ederken, komşu ülke askerlerinin müdahalesi ile karşılaştılar. Yunan askerleri, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu mülteci grubuna, göz yaşartan gaz bombası ve ses fişekleri attı.
(Koray Ustabaşı/İHA)
Son Dakika Son Dakika: Edirne Pazarkule'den Yunanistan'a geçmek isteyen mültecilere gaz bombasıyla müdahale edildi Yunanistan Başbakanı Miçotakis, mülteciler için Türkiye sınırındaki güvenliği arttırdıklarını açıkladı Düzensiz göçmenlerin Meriç'i aşıp Yunanistan'a geçişi görüntülendi Edirne'de tampon bölgede bekleyen göçmenler ateş yakarak ısınmaya çalışıyor