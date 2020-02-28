Komşudan akıl almaz müdahale - Son Dakika
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Komşudan akıl almaz müdahale

6 saat önce

Edirne'de, bir grup düzensiz göçmenin Pazarkule-Kastanies Sınır Kapıları arasında bulunan tampon bölgedeki bekleyişleri devam ederken, komşu ülke askerlerinin müdahalesi ile karşılaştılar.

Edirne'de, bir grup düzensiz göçmenin Pazarkule-Kastanies Sınır Kapıları arasında bulunan tampon bölgedeki bekleyişleri devam ederken, komşu ülke askerlerinin müdahalesi ile karşılaştılar. Yunan askerleri, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu mülteci grubuna, göz yaşartan gaz bombası ve ses fişekleri attı.

(Koray Ustabaşı/İHA)

Komşudan akıl almaz müdahale

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:45 Kaynak: İHA
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Son Dakika

Son Dakika: Edirne Pazarkule'den Yunanistan'a geçmek isteyen mültecilere gaz bombasıyla müdahale edildi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, mülteciler için Türkiye sınırındaki güvenliği arttırdıklarını açıkladı Düzensiz göçmenlerin Meriç'i aşıp Yunanistan'a geçişi görüntülendi Edirne'de tampon bölgede bekleyen göçmenler ateş yakarak ısınmaya çalışıyor

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