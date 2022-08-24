Komşular ailesini katleden babayı anlattı: "Psikolojik sorunları vardı" - Son Dakika
Üye Girişi

Komşular ailesini katleden babayı anlattı: "Psikolojik sorunları vardı"

24.08.2022 14:34
Komşular ailesini katleden babayı anlattı: "Psikolojik sorunları vardı"

Komşular ailesini katleden babayı anlattı: "Psikolojik sorunları vardı" Şırnak İdil ilçesinde eşini ve 3 çocuğunu katleden Hasan Karaaslan'ın komşuları, zanlının psikolojik sorunları olduğunu, bu yüzden katliamı yapmış olabileceğini söyledi.

Komşular ailesini katleden babayı anlattı: "Psikolojik sorunları vardı"

ŞIRNAK - Şırnak İdil ilçesinde eşini ve 3 çocuğunu katleden Hasan Karaaslan'ın komşuları, zanlının psikolojik sorunları olduğunu, bu yüzden katliamı yapmış olabileceğini söyledi.

İdil ilçesinde Hasan Karaaslan, gece saatlerinde eşini ve 3 çocuğunu katletti. Olay anında komşuları olan babaannelerinin evinde olan 2 çocuğu da katliamdan kurtuldu. Zanlı Karaaslan olayı gerçekleştirdikten sonra emniyete giderek silah ile birlikte teslim oldu. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri hayatını kaybeden üç kızı ve annelerinin cansız bedenlerini otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Komşularından Ali Yıldırım, psikolojik sorunları yüzünden cinayetleri işlemiş olabileceğini değerlendirdi. Ali Yıldırım, "Hasan'la kaç seneden beridir komşuyuz. Dün akşam silah seslerine uyandım. balkona çıktığımızda eşini ve 3 kızını öldürmüştü. Olayı duyduğumuzda çok şaşırdım. Çünkü kendi halinde sakin biriydi. Bir tane aracı vardı onunla nakliye işi yapıyordu. Sağa sola çok karışan biri değildi. Bu olayı vahşetle karşılıyorum. Psikolojik sorunları vardı. Psikolojik sıkıntıdan dolayı olduğunu, bunalıma girmiş o şekilde cinayetleri işlediğini düşünüyorum" dedi.

Muhittin Özcan ise gece 01.30'da komşularının katliam yaptığını söyledi. Özcan, "Gerçeği söylemek gerekirse bu komşumuzun herhangi bir sorunu yoktu. Komşuluğu çok güzeldi. Duyduğumuza göre sorunları vardı. Psikolojik sorunları oluyordu. Fakat hiç kimseye zararı yoktu. Bu olayı duyduktan sonra gerçekten komşular olarak, İdil halkı olarak şaşırdık" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Eşini ve 3 çocuğunu öldüren adamın psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü Eşini ve 3 çocuğunu öldüren adamın psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü Eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürüp, polise teslim oldu (4) Eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürüp, polise teslim oldu (4) Bir kişi eşi ve 3 kızını uyurken pompalı tüfekle öldürdü (2) Bir kişi eşi ve 3 kızını uyurken pompalı tüfekle öldürdü (2)
Kaynak: İHA

Ali Yıldırım, Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Komşular ailesini katleden babayı anlattı: 'Psikolojik sorunları vardı' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:53 Muğla'da safari aracı devrildi! Korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
17:33 Deneyimli hoca Jorge Jesus'tan Galatasaray ve Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken "Küçük takım" göndermesi
17:17 Onur Buldu'nun ayrılığı ile sarsılan Güldür Güldür'e 3 bomba transfer!
16:56 Parti görüntüleri ortaya çıkan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, kendisini savunurken gözyaşlarını tutamadı
16:43 Cristiano Ronaldo'dan canlı yayında gündem olan hareket! Efsane futbolcunun elini sıkmadı
16:28 Satın aldığı iş yerinden çıkan 1 kilo altını sahibine verdi
16:06 46 yaşındaki Ebru Akel'in yoga paylaşımı beğeni topladı
16:24 CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine karşı çıktı: Sizin saltanat geminiz batıyor
15:57 Fener'in teknik patronu Jesus'tan "yabancı sınırı" itirafı: Alışmam gereken bir problem
15:40 İstanbul'da okul ve personel servis ücretlerine zam geldi! İşte yeni ücretler...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 18:06:04. #1.13#
SON DAKİKA: Komşular ailesini katleden babayı anlattı: "Psikolojik sorunları vardı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement