Komşular arası tartışma baltalı kavgaya dönüştü: 4 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki komşu arasında başlayan tartışma baltalı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Kavaklık Mahallesi Göçmenler Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aynı binada altlı üstlü yaşayan iki komşu arsında dün akşam TV anteni yüzünden yaşanan sözlü tartışma sabah kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada giriş katında yaşayan K.Ç. S.O. ile üst katlarında yaşayan N.S. (21) ve S.Ö. (30) yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri başından ağır yaralanan N.S. ile S.Ö.'yü özel hastaneye diğer iki yaralıyı ise Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kavga sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilerek geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK