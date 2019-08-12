Son Dakika Haberleri: Komşular arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Komşular arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

32 dakika önce

Muğla'nın Ortaca ilçesinde komşusunu bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

Komşular arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, System.String[]
Muğla'nın Ortaca ilçesinde komşusunu bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.
İddiaya göre, Hüsamettin Karaduman, Eskiköy Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle komşusu Mustafa B. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa B, bıçakla Karaduman'ı ağır yaraladı. Karaduman, motosikletiyle kaçmaya çalıştığı sırada düştü.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Karaduman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Mustafa B, Dalyan Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 01:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Çavuşoğlu'ndan Norveç'teki cami saldırısına tepki
Yargıtay, izin talebi kabul edilmediği halde işe başlamayan kadını haksız buldu 10 yaşındaki çocuk hamamda boğuluyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan kurbanını vekalet yoluyla Togo'da kesti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.8.2019 13:58:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Komşular arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]