Komşular arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Muğla'nın Ortaca ilçesinde komşusunu bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde komşusunu bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, Hüsamettin Karaduman, Eskiköy Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle komşusu Mustafa B. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa B, bıçakla Karaduman'ı ağır yaraladı. Karaduman, motosikletiyle kaçmaya çalıştığı sırada düştü.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Karaduman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Mustafa B, Dalyan Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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