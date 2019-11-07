Komşular arasında çıkan kavgada 15 yaşındaki Ahmet tabancayla başından vuruldu

ADANA'da, komşu iki aile arasında çıkan kavgada Erol T. (31), 15 yaşındaki Ahmet Kılıç'ı başından tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi 1214 Sokak'ta meydana geldi. Erol T., iddiaya göre komşusu olan Kılıç ailesiyle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle üzerinde bulunan tabancayı çıkaran Erol T., ailenin üzerine ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri, evin 15 yaşındaki oğlu Ahmet Kılıç'ın başına isabet etti. Gözüne yakın bir noktadan yaralanan Kılıç, kanlar içinde yığılırken, şüpheli Erol T. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır olan Kılıç, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Olayın yaşandığı bölgeyi ablukaya alan polis, Erol T.'yi olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.