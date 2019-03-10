Son Dakika Haberleri: Komşular Arasında 'Duvar' Tartışması: 1 Ölü

Komşular Arasında 'Duvar' Tartışması: 1 Ölü

32 dakika önce

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, iki komşu aile arasında evlerin arasına duvar çekme meselesi yüzünden çıkan kavgada Tuncay Türken (45), göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

Komşular Arasında 'Duvar' Tartışması: 1 Ölü, System.String[]
KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, iki komşu aile arasında evlerin arasına duvar çekme meselesi yüzünden çıkan kavgada Tuncay Türken (45), göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 17.00 sıralarında Bahtıllı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Veysel T. (45) ile komşusu kepçe operatörü Tuncay Türken (45) arasında 2 metrelik duvar çekme konusundaki anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çobanlık yaparak geçimini sağlayan 2 çocuk babası Veysel T., mutfaktan aldığı ekmek bıçağını o esnada kepçesi ile çalışan komşusu Tuncay Türken'in göğsüne sapladı. Kalbine aldığı bıçak darbesiyle yere yığılan 2 çocuk babası Türken'i gören komşuları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, durumu ağır olan Tuncay Türken'i Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Türken, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçmaya çalışan Veysel T., jandarma tarafından köy içerisinde saklandığı bir evde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

- Tahya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:40 Kaynak: DHA

Bahtıllı, Simav, Güncel
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