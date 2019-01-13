Son Dakika Haberleri: Komşular Arasında Gürültü Kavgası: 2 Yaralı

Komşular Arasında Gürültü Kavgası: 2 Yaralı

59 dakika önce

Komşular arasında gürültü kavgası: 2 yaralıKARAMAN - Karaman'da iki komşu arasında gürültü meselesinden çıktığı ileri sürülen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Komşular arasında gürültü kavgası: 2 yaralı

KARAMAN - Karaman'da iki komşu arasında gürültü meselesinden çıktığı ileri sürülen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, gece saat 00.15 sıralarında Hamidiye Mahallesi 365. Sokak'ta bulunan Taşkaya Apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, alt katta oturan Y.A (21), ile üst katta oturan M.G ve M.A.G (20), kardeşler arasında gürültü meselesi yüzünden tartışma çıktı. İki tarafın aile bireyleri tartışmanın kavgaya dönüşmesi için çaba gösterse de Y.A, eline geçirdiği bıçakla M.G'yi sol bacağından, kardeşi M.A.G'yi de darp sonucu yaraladı. Yaralı kardeşler çağrılan ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis, olaydan sonsa Y.A'yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:40 Kaynak: İHA

Polis, Hamidiye, Karaman, 3. Sayfa
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