Komşular arasında kavga 1'inin kulağı koptu, 2'si de darp edildi - Son Dakika

Komşular arasında kavga 1'inin kulağı koptu, 2'si de darp edildi

13.12.2020 17:44
Komşular arasında kavga 1'inin kulağı koptu, 2'si de darp edildi, System.String[]

Komşular arasında kavga 1'inin kulağı koptu, 2'si de darp edildiDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada, 1'i kulağı koparak 2'si de darp edilerek toplam 3 kişi yaralandı.

Komşular arasında kavga 1'inin kulağı koptu, 2'si de darp edildi

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada, 1'i kulağı koparak 2'si de darp edilerek toplam 3 kişi yaralandı.Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Fatih Mahallesi 1271 Sokak meydana geldi. İddiaya göre, arsasında vakit geçiren infaz koruma memuru Nuri T. ile arsanın kenarında iki katlı evi bulunan 1 yıldır husumetli olduğu Nuri E. arasında 'yan bakma' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmaya kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya Erdoğdu'nun bacanağı Murat A. da dahil oldu. Komşular arasındaki tekmeli, yumruklu kavgada Nuri T., Nuri E.'nin kulağını ısırarak kopardı. Havaya tabancayla ateş açılan kavgada, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Polis ekipleri tarafından yatıştırılan olayda, kulağı kopan Nuri E. ile darp edilerek yaralanan Murat A. ve Nuri T., ambulanslarda Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nuri E. 'nin kopan kulağının yerine dikileceği öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Pamukkale, Denizli, Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Komşular arasında kavga 1'inin kulağı koptu, 2'si de darp edildi - Son Dakika


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