Komşular arasında kavga
45 dakika önce
Adıyaman'da iki komşu arasında yaşanılan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:02 Kaynak: İHA
'da iki komşu arasında yaşanılan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.
Edinilen bilgilere göre, Mara
Mahallesinde ikamet eden iki komşu arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi ile olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olaya müdahale eden polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahale etti.
Polisin müdahaleleri sonucunda kavga eden şahıslar sakinleşerek olay yerinden ayrıldı. - ADIYAMAN
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