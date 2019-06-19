Son Dakika Haberleri: Komşular arasında kavga
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Komşular arasında kavga

45 dakika önce

Adıyaman'da iki komşu arasında yaşanılan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

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Adıyaman'da iki komşu arasında yaşanılan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Mara Mahallesinde ikamet eden iki komşu arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi ile olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olaya müdahale eden polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahale etti.

Polisin müdahaleleri sonucunda kavga eden şahıslar sakinleşerek olay yerinden ayrıldı. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:02 Kaynak: İHA
Mara, Adıyaman, Polis, kavga, 3. Sayfa
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