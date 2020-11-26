Komşular arasında 'küfür' kavgası: 1 ölü (2) - Son Dakika

Komşular arasında 'küfür' kavgası: 1 ölü (2)
26.11.2020 00:09
HAYATINI KAYBETTİ İzmir'in Buca ilçesinde, sürekli küfürlü konuştuğu için tartıştığı komşusu Yaşar G. (70) tarafından tabancayla vurulup, ağır yaralanan Tolga Taşkaner (29), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
HAYATINI KAYBETTİ
İzmir'in Buca ilçesinde, sürekli küfürlü konuştuğu için tartıştığı komşusu Yaşar G. (70) tarafından tabancayla vurulup, ağır yaralanan Tolga Taşkaner (29), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Taşkaner'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,
Son Dakika Yeni şarkısıyla farkındalık yaratmak isteyen Yonca Evcimik, eleştiri oklarının hedefi oldu Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi Ali Babacan, Bakan Koca'ya seslendi: Verileri gizleyerek halkın sağlığını tehlikeye atmadınız mı? Bakan Koca, İmamoğlu'nun vefat iddiasıyla ilgili belge gösterip tek tek yanıt verdi Yaşlı adam, küfürlü konuştuğu için kendisini uyaran genci kurşun yağmuruna tuttu Son Dakika! Bakan Koca, sert tedbirlerin sinyalini verdi: Kısıtlamalar gerektiğinde daha da genişletilebilir Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, 3'üncü zirveyi yaşıyor Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı