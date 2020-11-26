Komşular arasında 'küfür' kavgası: 1 ölü (2) - Son Dakika

HAYATINI KAYBETTİ

İzmir'in Buca ilçesinde, sürekli küfürlü konuştuğu için tartıştığı komşusu Yaşar G. (70) tarafından tabancayla vurulup, ağır yaralanan Tolga Taşkaner (29), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Taşkaner'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,