Komşular arasında 'küfür' kavgası: 1 ölü (2) - Son Dakika

Komşular arasında 'küfür' kavgası: 1 ölü (2)

26.11.2020 00:09
Komşular arasında 'küfür' kavgası: 1 ölü (2), System.String[]

HAYATINI KAYBETTİ İzmir'in Buca ilçesinde, sürekli küfürlü konuştuğu için tartıştığı komşusu Yaşar G. (70) tarafından tabancayla vurulup, ağır yaralanan Tolga Taşkaner (29), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HAYATINI KAYBETTİ

İzmir'in Buca ilçesinde, sürekli küfürlü konuştuğu için tartıştığı komşusu Yaşar G. (70) tarafından tabancayla vurulup, ağır yaralanan Tolga Taşkaner (29), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Taşkaner'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,


Komşular arasında 'küfür' kavgası: 1 ölü (2)

İzmir, Buca, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Komşular arasında 'küfür' kavgası: 1 ölü (2) - Son Dakika


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