Mersin'de komşular arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

Mersin'de komşu iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis 3 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde komşu olan iki aile arasında alacak verecek meselesinden kavga çıktı. Kavgada taraflar birbirlerine bıçak ve pompalı tüfekle saldırdı. Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, bölgeye aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi. Polis, aralarında silahı kullandığı ileri sürülen E.Z'nin de bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı. Çevik kuvvet ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Gül Z., 6-7 kişinin kendilerine bıçakla saldırdığını, evlerine baskın yaptıklarını ileri sürerek, "Oğlum da bizleri korumak için tüfekle sıktı" dedi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN