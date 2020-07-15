Komşular arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Komşular arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
AYDIN'ın Çine ilçesinde, komşular arasında silahlı kavgada Ramazan Karaca (55) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
AYDIN'ın Çine ilçesinde, komşular arasında silahlı kavgada Ramazan Karaca (55) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Olaydan sonra kaçan iki kişi aranıyor.
Olay, saat 20.30 sıralarında kırsal Yolboyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, komşu olan Murat Uçar ve kardeşi Cihan Uçar ile Ramazan Karaca ve Mevlüt Boztaş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Cihan Uçar tabancayla eteş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar Mevlüt Karaca ve Ramazan Boztaş'ın vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ramazan Karaca'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Mevlüt Boztaş ise önce Çine Devlet Hastanesi'ne ardından da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olaydan sonra kaçan Murat Uçar ve Cihan Uçar'ın ise jandarma tarafından arandığı öğrenildi. Ramazan Karaca'nın cenazesi, Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 22:47 Kaynak: DHA
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