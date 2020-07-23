Komşular arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2) - Son Dakika

POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Adana'da polis ekipleri, kıyafet tartışması nedeniyle 4 gün önce yüzük atarak, nişan bozan üvey kızının nişanlısı Hüseyin Tunç'u tüfekle vurarak öldüren Halil G.'nin evinin bulunduğu Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ni ablukaya aldı. Mahallede sürekli devriye görevi yapan polis ekipleri, olayın yaşandığı 13077. Sokak'ta ise zırhlı araç konuşlandırdı. Tunç'un yakınlarının Halil G.'nin evini ateşe verecekleri yönündeki ihbar üzerine gece yarısından itibaren alınan önlemler kapsamında polisin mahalledeki bekleyişi devam ediyor.

Rüşan Anıl ATAR/ADANA,