Son Dakika Haberleri: Komşular arasında taşlı-sopalı kavga: 7 yaralı
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Komşular arasında taşlı-sopalı kavga: 7 yaralı

54 dakika önce

sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

Komşular arasında taşlı-sopalı kavga: 7 yaralı, System.String[]

sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Çemberlitaş köyünde meydana geldi. Komşu iki aile arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan Ramazan Tak, Bereket Tak, Müslüm Tak, Musa Tak, Muhittin Tak, Bayram Tak ve Mehmet Fatih Ata, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:37 Kaynak: DHA
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