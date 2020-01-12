Komşular arasında yumruklu kavga - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Komşular arasında yumruklu kavga - Son Dakika

Komşular arasında yumruklu kavga

6 saat önce

Adıyaman'da, iki komşu arasında çıkan yumruklu kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Komşular arasında yumruklu kavga, System.String[]

Adıyaman'da, iki komşu arasında çıkan yumruklu kavgaya polis ekipleri müdahale etti.


Edinilen bilgilere göre, Malazgirt Mahallesi Malazgirt Parkı yakınlarında iki komşu arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavga olayına çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya karışan şahısları tek tek etkisiz hale getirdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrasında kavgaya karışan şahıslar olay yerinden uzaklaştı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Malazgirt, Adıyaman, kavga, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 08:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Terör örgütüne "drone" gönderen şüpheli yakalandı
Antalya'nın göbeğinde bıçakla dehşet saçtı ardından selfie çekti Camide tekme tokat kavga eden imam ile müezzin hakkında soruşturma başlatıldı Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı

Son Dakika Haberleri
03:42 Sultanbeyli'de 3 ATM ateşe verildi - Son Dakika Haber
03:05 Libya krizi: Başbakan Sarraj ile General Hafter'in Pazartesi Moskova'da görüşeceği öne sürüldü - Son Dakika Haber
02:22 Balıkesir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika Haber
00:58 Genç kadın, çalılıklar arasında yarı çıplak halde ve yaralanmış şekilde bulundu - Son Dakika Haber
00:18 12 Ocak 2020 Haberleri - Son Dakika Haber
23:34 Avrupa ülkesinde bomba paniği! Tam 14 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 03:53:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Komşular arasında yumruklu kavga - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]