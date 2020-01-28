Komşular arasındaki "çöp kutusu" kavgasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Komşular arasındaki 'çöp kutusu' kavgasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Komşular arasındaki "çöp kutusu" kavgasında 4 kişi yaralandı

6 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, komşular arasında binaların önüne "çöp kutusu" koyma nedeniyle çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, komşular arasında binaların önüne "çöp kutusu" koyma nedeniyle çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Değirmenönü Mahallesi 1377 Sokak'taki iki ayrı apartmanda yaşayan S.O. ile Hakan D. arasında binaların önüne çöp kutusu koyma nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmayı balkondan izleyen S.O'nun eşi A.T.O. ile diğer apartmanın sakinlerinden B.K. ve M.K. ile M.H. de gelerek tartışmaya dahil oldu.

S.O, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.D, B.K. ve M.K'yi bıçakla, A.T.O. ise M.H'yi beyzbol sopasıyla başından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

S.O. ve A.T.O. ile kavgaya karıştığı belirlenen A.K. polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Komşular arasındaki çöp kutusu kavgasında 4 kişi yaralandı

Merkezefendi, Denizli, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:13 Kaynak: AA
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