Komşular arasındaki tavuk kavgası 'tavuk tüneli' ile son buldu - Son Dakika

Komşular arasındaki tavuk kavgası 'tavuk tüneli' ile son buldu

01.02.2021 12:32
Komşular arasındaki tavuk kavgası 'tavuk tüneli' ile son buldu, System.String[]

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan Yunus Karaağaç, komşularının sebzeleri "zarar görmesin" diye tavukları için 40 metrelik bahçe telinden tünel yaptı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan Yunus Karaağaç, komşularının sebzeleri "zarar görmesin" diye tavukları için 40 metrelik bahçe telinden tünel yaptı.

Akçaabat ilçesinin Adacık mahallesinde yaşayan Yunus Karaağaç, Karadeniz yöresinde nadir olarak kullanılmaya başlanan tavuk tüneli yöntemi ile tavuklarının komşularının bahçesindeki sebzelere zarar vermesinin önüne geçti. Beslediği 16 tavuk için fındık dalı ve bahçe teli kullanarak 40 metrelik tünel yapan Karaağaç, bu yöntem ile tavukları tünelden geçirerek, fındık bahçesine ulaştırıyor. Burada tavukların yemlenmesini sağlayan Karaağaç, komşularının da bu yöntemden mutlu olduklarını söyledi.

6 aydır baktığı 16 tavuk için 40 metrelik tünel yaptığını belirten Yunus Karaağaç, "Tavuklarımı fındık bahçesine indirmek için böyle bir yöntem yaptım. Tarlaya sebze ektiğim için tavuklar orada yemlenince sebzeler zarar görüyor. Tavukların fındık bahçesine inmesi için kanal düşündüm. Nasıl yaparım diye düşünürken bu fikir aklıma geldi. Güzel oldu. Yaklaşık 40 metrelik bir tünel oldu. Komşularımın da sebze tarlalarına giriyorlardı. Onlarda bu yöntemden mutlu olduklarını söylüyor. 16 tane tavuğum var daha da arttırmayı düşünüyorum. 6 aydır tavuk bakıyorum. Karadeniz'de tavukları nedeniyle komşular arası kavga yaşanır bende bu soruna böyle bir çözüm buldum. Bende komşunun tavuklarının benim bahçeme girmesini istemem" ifadelerini kullandı.

(Ozan Köse - Bekir Koca/İHA)

Akçaabat, Trabzon, Fındık, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Komşular arasındaki tavuk kavgası 'tavuk tüneli' ile son buldu - Son Dakika


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