Son Dakika Haberleri: Komşular arkasından "inşallah ölmemiştir" diye dua etti
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Komşular arkasından "inşallah ölmemiştir" diye dua etti

55 dakika önce

Antalya'da 15 yaşındaki lise öğrencisi, annesiyle tartıştığı iddia edilen babasını bıçakla ağır yaraladı.

Komşular arkasından

Antalya'da 15 yaşındaki lise öğrencisi, annesiyle tartıştığı iddia edilen babasını bıçakla ağır yaraladı. Hastanede hayatını kaybeden babanın arkasından mahalledeki komşuları gözyaşları içerisinde "inşallah ölmemiştir" diye dua etti.


Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, yakını için bankadan kredi çeken Halil İbrahim B. (48), taksitlerin ödenmemesi nedeniyle eşi Hatice B. ile tartıştı. Anne ve babasının tartıştığını gören S.B. (15), annesiyle tartışmaması konusunda babasına uyarıda bulundu. Uyarının kavgaya dönüşmesinin ardından S.B., mutfaktan aldığı bıçakla babasına saldırdı. Sol koltuk altından 3 kez bıçaklanan baba Halil B. kanlar içinde yere yığıldı. Komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Baba Halil B. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 15 yaşındaki oğlu S.B. ise gözaltına alındı.


"Melek gibiydi"


Komşulardan Birgül Yumuk, Halil B. ile çocukluk arkadaşı olduklarını ifade ederek, "Birlikte büyüdük, sonradan evlendi. Tabi evinin içinde olan şeyleri bilemeyiz. Öğlen mutfakta çok sesleri geliyordu, gelin çocuklarına kızıyor diye düşündüm. Sonra kadın birden çıkıp 'yetişin' diye bağırdı. Elim ayağım titredi" diye konuştu.


Halil B.'nin öldüğünden haberi olmayan Gülsade Yıldırım ise, "İnşallah ölmemiştir" diye ağladı. Yıldırım, "Hiç dayanamam böyle şeylere, benim çocuğumla yaşıt melek gibiydi. Çok terbiyeli ağır biriydi, bizim mahallenin çocukları hep öyledir" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Muratpaşa, Antalya, Anne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 06:09 Kaynak: İHA
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