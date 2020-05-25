Komşular birbirine girdi: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Komşular birbirine girdi: 2 ölü, 3 yaralı
Bartın'ın Kozcağız beldesinde komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Bartın'ın Kozcağız beldesinde komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Olay, Kozcağız beldesi Yeni Şar Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 40 yaşındaki Mustafa Geredeli komşusu 60 yaşındaki Celal Geredeli ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine evindeki av tüfeğini alan Mustafa Geredeli komşularına kurşun yağdırdı. Olayda baba Celal Geredeli ile gelini Selda Geredeli (45) ölürken, oğlu Bilal (46) ile komşuları Döndü Geredeli (58) yaralandı. Mustafa Geredeli daha sonra intihar etmek isterken yaralandı. Silah seslerini duyan komşuların haber vermesinin ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine hayatını kaybeden Celal Geredeli ve Selda Geredeli'nin cansız bedenleri de Cunhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralılardan olayı faili durumunda bulunan Mustafa Geredeli'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 06:42 Kaynak: İHA
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