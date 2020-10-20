Komşular boyuna bakmadan avlıyor hamsi stokları tükeniyor - Son Dakika

Komşular boyuna bakmadan avlıyor hamsi stokları tükeniyor

20.10.2020 08:25
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KARADENİZ'de bu yıl palamut bolluğu yaşanırken, gözler hamsi avına çevrildi.

KARADENİZ'de bu yıl palamut bolluğu yaşanırken, gözler hamsi avına çevrildi. Türkiye'de boyu 9 santimetrenin altında avlanması yasak olan hamsi sürülerinin Karadeniz'e kıyı bazı ülkelerde daha küçük boylarda avlandığına dikkat çeken uzmanlar, hamsi stoklarına zarar verildiğini belirtiyor.

1 Eylül'de başlayan av sezonu ile balıkçılar ağlarını denizlere bırakmayı sürdürüyor. Karadeniz'de bu yıl palamut bolluğu yaşanırken, gözler hamsi avına çevrildi. Deniz suyu sıcaklığının düşmemesi nedeniyle Karadeniz'de henüz avı başlamayan hamsi de küçük boyda avlanma tehlikesi baş gösterdi. Türkiye'de boyu 9 santimetrenin altında avı yasak olan hamsi sürülerinin Karadeniz'e kıyı bazı ülkelerde daha küçük boylarda avlandığına dikkat çeken uzmanlar, hamsi stoklarına zarar verildiğini belirtiyor. Küçük boy avcılığı nedeniyle stokları azalan hamsi de 5 ay olan avlanma süresi de 1 aya kadar geriledi.

PROF. DR. SAMSUN: HAMSİ, STOĞUNA ZARAR VERİLİYOR Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Samsun, "Hamsiden önce palamut çıkar. Ağustos'un 15'inde küçük palamutlar kendini gösterir. Bunlara çingene palamut da denir. Boyları ise 20 ila 25 santimetre arasında değişir ve fiyatları da biraz fazla olur. Umarım palamut avcılığı bu sene böyle devam eder. Ama hamsi avcılığında bir problem var. Türkiye'de 9 santimetrenin altında hamsi avlanmazken; Gürcistan kıyılarında bizim karasularımızdan oraya giden bu balıklar rahatlıkla avlanıyor. Bu küçük balığın burada avlanmayıp o ülkelerde avlanması balık stoğumuza ciddi zarar vermektedir" dedi.'HAMSİ İLE ÇOK BULUŞAMAYACAĞIZ'Kasım ayı sonlarına doğru hamsinin Marmara'dan kışlamak üzere Karadeniz'e göç ettiğini söyleyen Prof. Dr. Samsun, "Hamsi Sinop açıklarında görünecek ve buradan doğuya devam edecek. Trabzon ve Rize'den de ülkeyi terk edecek. Eskiden Türkiye'de 5 ay süren hamsi avcılığı son yıllarda 1,5-2 ayla hatta 1 ay gibi çok kısa sürelere inmeye başladı. Bunu yanı sıra yakalanan balıkların boylarında oldukça küçülmeler var. Bu bilimsel olarak bize aşırı avcılık olduğunun göstergeleri. Havaların soğuması tam geçekleşmeden hamsi ile çok buluşamayacağız. Hamsi bizim sularımızda çok kalmıyor artık. Çünkü küresel iklim değişikleri, karbon düzeyinin artması, katı atık üretimi gibi birçok olumsuz etken eskiden hamsideki göç davranışlarını farklı bir mecraya yönlendirdiği için hamsi Türkiye karasularında fazla kalmıyor. Umut edelim ki hamsi daha çok kalsın. Balıkçılarımız da hamsiyi azar azar sürekli avlasınlar" diye konuştu.'VATANDAŞIMIZ HAMSİYİ ÖZLEDİ'Balıkçı Yakup Bektaşoğlu, "Bu sene palamudumuz bol. Yağmurları bekliyoruz daha da artacak. Vatandaşın yüzü gülecek. Ancak hamsiyi vatandaşımız özledi. Karadeniz insanı hamsi ile yatıp kalkıyor" dedi.

Bu sene palamudun mükemmel bir başlangıç yaşattığını söyleyen balıkçı Turgay Memiş de "İnşallah böyle devam eder. Önümüzdeki günlerde hava soğuyunca palamudun daha da artacağını düşünüyorum. Palamudun ardından hamsi başlayacak. 1 ay içerisinde hamsinin de çıkacağını düşünüyoruz. Bu sene güzel bir balık sezonu geçirebiliriz" diye konuştu.


Komşular boyuna bakmadan avlıyor hamsi stokları tükeniyor
Komşular boyuna bakmadan avlıyor hamsi stokları tükeniyor
Komşular boyuna bakmadan avlıyor hamsi stokları tükeniyor
Komşular boyuna bakmadan avlıyor hamsi stokları tükeniyor
Komşular boyuna bakmadan avlıyor hamsi stokları tükeniyor
Komşular boyuna bakmadan avlıyor hamsi stokları tükeniyor
Komşular boyuna bakmadan avlıyor hamsi stokları tükeniyor
Komşular boyuna bakmadan avlıyor hamsi stokları tükeniyor
Komşular boyuna bakmadan avlıyor hamsi stokları tükeniyor
Komşular boyuna bakmadan avlıyor hamsi stokları tükeniyor
Komşular boyuna bakmadan avlıyor hamsi stokları tükeniyor
Komşular boyuna bakmadan avlıyor hamsi stokları tükeniyor
Komşular boyuna bakmadan avlıyor hamsi stokları tükeniyor
Komşular boyuna bakmadan avlıyor hamsi stokları tükeniyor
Komşular boyuna bakmadan avlıyor hamsi stokları tükeniyor

Karadeniz, Türkiye, Samsun, Eylül, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Komşular boyuna bakmadan avlıyor hamsi stokları tükeniyor - Son Dakika

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