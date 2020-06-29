Komşular duvar için birbirine girdi: 2'si ağır, 13 yaralı - Son Dakika

Komşular duvar için birbirine girdi: 2'si ağır, 13 yaralı

Komşular duvar için birbirine girdi: 2'si ağır, 13 yaralı Şanlıurfa'da iki komşu aile arasında çıkan bahçe duvarı örme kavgasında 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

Komşular duvar için birbirine girdi: 2'si ağır, 13 yaralı

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ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da iki komşu aile arasında çıkan bahçe duvarı örme kavgasında 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi Sahilyolu Caddesinde yaşandı. İddiaya göre Altınova kırsal Mahallesinde yasayan iki komşu aile arasında dün bahçe duvarı örme tartışması yaşandı. Mahallelinin araya girmesiyle tartışma kavgaya dönüşmeden sona erdi.

Taraflar Birecik merkezdeki Meydan Mahallesi Sahilyolu Caddesinde karşılaştı. Burada yeniden alevlenen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 13 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri bıçakların kullanıldığı kavgaya müdahale ederek ayırırken yaralanan Murat Y., Salih A., Mustafa K., Resul K., Ali A., Mehmet S., Mehmet T., Müslüm A., Müslüm K., Kadir K., Abuzer Alper A., Savaş A. ve İsmet Y. ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Meydan Mahallesi, Şanlıurfa, Birecik, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 13:09 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Komşular duvar için birbirine girdi: 2'si ağır, 13 yaralı - Son Dakika
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