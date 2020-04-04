Komşular gürültü yüzünden birbirlerine girdi - Son Dakika

Eskişehir'de, iki grup arasında gürültü çıkarma meselesi yüzünden kavga sonucu 4 kişi birbirinden şikayetçi oldu.



Edinilen bilgiye göre; olay Şirintepe Mahallesi Turgut Sokakta yaşandı. Dün saat 23.00 sıralarında E.K. (23), V.K. (27), M.H.K. (23) ve A.K. (48) isimli komşular arasında gürültü meselesi yüzünden tartışma çıktı. Yaşanan sözlü tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesiyle, iki grup birbirine girdi. 155 Polis İmdat hattına yapılan ihbarla olay yerine gelen ekipler, tarafları alarak Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliğine götürdü.



Öte yandan polis olaya karışan şahıslar hakkında yapılan şikayet üzerine hakaret ve tehditten işlem başlattı. - ESKİŞEHİR