DOĞALGAZDAN ZEHİRLENEN AİLEYİ, KOMŞUSUNUN İHBARI KURTARDI - Son Dakika
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DOĞALGAZDAN ZEHİRLENEN AİLEYİ, KOMŞUSUNUN İHBARI KURTARDI

05.05.2022 14:58

KÜTAHYA'da doğalgazdan zehirlendikleri düşünülen 3 kişilik aile, evlerine anahtarla giren komşularının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince kurtarıldı.

KÜTAHYA'da doğalgazdan zehirlendikleri düşünülen 3 kişilik aile, evlerine anahtarla giren komşularının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince kurtarıldı. Yarı baygın halde bulunan çift ve çocukları hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 6 katlı bir apartmanda oturan Hayrettin B. (53), zehirlendiklerini düşünerek komşusu Namık G.'yi telefonla arayıp yardım istedi. Anahtarla daireye giren Namık G., evdeki Hayrettin (53) ve Sermih B. (50) çifti ile çocukları Muhammed Baran B.'nin (21) yarı baygın halde buldu. Namık G.'nin ihbarı üzerine gelen ekipler, doğalgazı keserek evi havalandırdı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yarı baygın haldeki çift ile çocuğunu ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

DOĞALGAZDAN ZEHİRLENEN AİLEYİ, KOMŞUSUNUN İHBARI KURTARDI
DOĞALGAZDAN ZEHİRLENEN AİLEYİ, KOMŞUSUNUN İHBARI KURTARDI
DOĞALGAZDAN ZEHİRLENEN AİLEYİ, KOMŞUSUNUN İHBARI KURTARDI
DOĞALGAZDAN ZEHİRLENEN AİLEYİ, KOMŞUSUNUN İHBARI KURTARDI
DOĞALGAZDAN ZEHİRLENEN AİLEYİ, KOMŞUSUNUN İHBARI KURTARDI
DOĞALGAZDAN ZEHİRLENEN AİLEYİ, KOMŞUSUNUN İHBARI KURTARDI
DOĞALGAZDAN ZEHİRLENEN AİLEYİ, KOMŞUSUNUN İHBARI KURTARDI
DOĞALGAZDAN ZEHİRLENEN AİLEYİ, KOMŞUSUNUN İHBARI KURTARDI
DOĞALGAZDAN ZEHİRLENEN AİLEYİ, KOMŞUSUNUN İHBARI KURTARDI
DOĞALGAZDAN ZEHİRLENEN AİLEYİ, KOMŞUSUNUN İHBARI KURTARDI

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DOĞALGAZDAN ZEHİRLENEN AİLEYİ, KOMŞUSUNUN İHBARI KURTARDI - Son Dakika


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