DOĞALGAZDAN ZEHİRLENEN AİLEYİ, KOMŞUSUNUN İHBARI KURTARDI - Son Dakika

KÜTAHYA'da doğalgazdan zehirlendikleri düşünülen 3 kişilik aile, evlerine anahtarla giren komşularının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince kurtarıldı. Yarı baygın halde bulunan çift ve çocukları hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 6 katlı bir apartmanda oturan Hayrettin B. (53), zehirlendiklerini düşünerek komşusu Namık G.'yi telefonla arayıp yardım istedi. Anahtarla daireye giren Namık G., evdeki Hayrettin (53) ve Sermih B. (50) çifti ile çocukları Muhammed Baran B.'nin (21) yarı baygın halde buldu. Namık G.'nin ihbarı üzerine gelen ekipler, doğalgazı keserek evi havalandırdı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yarı baygın haldeki çift ile çocuğunu ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.