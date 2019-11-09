Son Dakika Haberleri: Komşular sürekli yanan ışıktan şüphelendi, evde ölü bulundu
Son Dakika Güncel Komşular sürekli yanan ışıktan şüphelendi, evde ölü bulundu

Komşular sürekli yanan ışıktan şüphelendi, evde ölü bulundu

7 saat önce

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, yalnız yaşayan Yaşar Kaya Ertem'in (61) evinin ışıklarının sürekli yanmasından şüphelenen komşuları polise haber verdi.

Komşular sürekli yanan ışıktan şüphelendi, evde ölü bulundu, System.String[]

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, yalnız yaşayan Yaşar Kaya Ertem'in (61) evinin ışıklarının sürekli yanmasından şüphelenen komşuları polise haber verdi. Eve giren polis ve sağlık ekibi, 3 gündür haber alınamayan Yaşar Kaya Ertem'in cesedi ile karşılaştı.

Gölcük Dumlupınar Mahallesi'nde yalnız yaşayan Yaşar Kaya Ertem'den 3 gündür haber alamayan komşuları, evinde ışıkların sürekli yandığını fark edince polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri eve girdi. Yaşar Kaya Ertem'in evinin tuvaletinde cesedi ile karşılaşıldı. Yaşar Kaya Ertem'in düşerek yaralandığı için veya sağlık sorunlarına bağlı bir neden ile hayatını kaybettiği düşünülürken, Ertem'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Yaşar Kaya, Gölcük, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 04:16 Kaynak: DHA
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