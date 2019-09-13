Son Dakika Haberleri: Komşuları aşırı kokuyu şikayet etti, evden ceset çıktı
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Komşuları aşırı kokuyu şikayet etti, evden ceset çıktı

48 dakika önce

ANKARA'da yalnız yaşayan 4 çocuk babası inşaat işçisi Satılmış Köymen (54), komşuların bina içindeki kötü koku nedeniyle ihbarda bulunması üzerine evinde ölü bulundu.

Komşuları aşırı kokuyu şikayet etti, evden ceset çıktı, System.String[]

ANKARA'da yalnız yaşayan 4 çocuk babası inşaat işçisi Satılmış Köymen (54), komşuların bina içindeki kötü koku nedeniyle ihbarda bulunması üzerine evinde ölü bulundu. Köymen'in yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.
Olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesine bağlı Kalaba Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Vefik Paşa Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanın zemin katında yalnız oturan inşaat işçisi ve 4 çocuk babası Satılmış Köymen'in dairesinden gelen kötü kokular nedeniyle komşuları ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, zili çaldı ancak kapıyı açan olmayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, zemin kattaki evin penceresini kırarak içeri girdi. Ekipler, Köymen'in yerde hareketsiz şekilde yattığını ve şiştiğini gördü. Kapının açılmasıyla içeri giren sağlık ekipleri ise Köymen'in öldüğünü tespit etti
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BELEDİYE TABİBİ 'ŞÜPHELİ' ÖLÜM DEDİ
Bunun üzerine olay yerine gelen belediye tabibi, ceset üzerinde incelemelerde bulunarak ölümü 'şüpheli' buldu. Köymen'in cansız bedeni, savcı ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Köymen'in yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edilirken, kesin ölüm günü ve nedeni yapılacak otopsinin ardından tespit edilecek. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü dökümü:
Binadan görüntü
Polislerden görüntü
Polislerin bina sakinlerinin ifadesine başvurması
Kırılan pencereden görüntü
Genel detay
Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA-DHA


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:04 Kaynak: DHA
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