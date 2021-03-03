Komşuları beslediği hayvanları şikayet edince çatıya çıktı - Son Dakika

Komşuları beslediği hayvanları şikayet edince çatıya çıktı

03.03.2021 14:08
Komşuları beslediği hayvanları şikayet edince çatıya çıktı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evde hayvan beslediği için komşuları tarafından şikayet edilen şahıs, belediye ekipleri kapısına dayanınca sinir krizi geçirerek çatıya çıktı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evde hayvan beslediği için komşuları tarafından şikayet edilen şahıs, belediye ekipleri kapısına dayanınca sinir krizi geçirerek çatıya çıktı. Güçlükle ikna edilen vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Olay, İzmit ilçesi Zabıtan Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde 6 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde çok sayıda hayvan besleyen E.D., komşuları tarafından belediyeye şikayet edildi. Şikayet üzerine ihbar edilen adrese giden belediye ekipleri, beslediği hayvanları evden çıkarması için E.D.'ye ihtarda bulundu. İhtar sonrası sinir krizi geçiren E.D., oturduğu binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çatıya çıkan vatandaş, çatıdaki tuğlaları yere fırlattı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince uzun süren çabalar sonucu sakinleştirilen E.D., ikna edilerek çatıdan indirildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan E.D., ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. E.D.'nin psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Ekipler meydana gelen olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Komşuları beslediği hayvanları şikayet edince çatıya çıktı
Komşuları beslediği hayvanları şikayet edince çatıya çıktı
Komşuları beslediği hayvanları şikayet edince çatıya çıktı
Komşuları beslediği hayvanları şikayet edince çatıya çıktı
Komşuları beslediği hayvanları şikayet edince çatıya çıktı
Komşuları beslediği hayvanları şikayet edince çatıya çıktı

Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Komşuları beslediği hayvanları şikayet edince çatıya çıktı - Son Dakika


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