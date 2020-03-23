Komşuları iki gündür köpeklerini dolaştırmadığını fark edince öldüğü ortaya çıktı - Son Dakika

Komşuları iki gündür köpeklerini dolaştırmadığını fark edince öldüğü ortaya çıktı

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

BURDUR - Burdur'da komşularının iki gündür köpekleri dolaştırmayınca şüphelendiği yaşlı adam yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Burdur Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi 23074 sokak No: 16 da tek başına yaşayan 79 yaşındaki İsmet Süslü'den iki gündür haber alamayan komşuları yakınlarına haber verdiler. Süslü' nün yakınları yalnız yaşayan Süslü'nün tek katlı müstakil evine gelerek balkon camından içeri bakınca İsmet Süslü'nün mutfakta yerde hareketsiz halde yattığını gördü.İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri İsmet Süslü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Emniyet müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri de İsmet Süslü'nün ölüm sebebini araştırırken Süslü'nün cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 79 yaşındaki İsmet Süslü'nün üç av köpeğine çok sevdiğini her gün akşam köpekleri ile dolaştığını anlatan komşuları iki gündür evin lambası da yanmayınca meraklandıklarını ve yakınlarına haber verdiklerini söylediler. Avcılık yapan Süslü' nün köpekleri yakınları tarafından ekmek verilerek bakıldı.