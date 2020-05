Komşuları ile kavga eden kadın öyle bir şey yaptı ki, bina sakinleri soluğu sokakta aldı - Son Dakika

Denizli'de bir apartmanda komşular arasında yaşanan kavga karakolda bitti. Karakolda ifade verdikten sonra geri gelen kadınlardan birisi bina içinde biber gazı sıkınca yaklaşık 10 dairede oturan çoluk çocuk herkes gece vakti sokağa döküldü. Olayda, gazdan etkilenen bina sakinlerinden 2 kişi hastaneye kaldırıldı.



Olay, Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, F.S., isimli kadın gürültü konusu yüzünden bina sakinleri ile tartıştı. Tartışma sonrası balkona çıkan ve aşağı saksı ile ne bulduysa aşağı atan F.S.'den komşuları şikayetçi olunca bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler F.S., şikayetçi olan tarafları karakola götürdü. Karakolda ifade veren F.S., geri geldikten sonra iddialara göre akıllara zarar bir şey yaparak bina içerisinde biber gazı sıktı. Binadaki 10'a yakın dairede oturan vatandaşlar gazdan etkilenerek kendilerini çoluk çocuk sokağa attı. Ardından ailelere tekrar F.S.'den şikayetçi oldu. Tekrar olay yerine gelen polis ekipleri ambulans çağırarak biber gazından etkilenen 2 vatandaşı hastaneye gönderdi ve olayla ilgili yine tutanak tuttu.



"Biber gazından etkilenenler oldu 2 kişi ambulansla hastaneye götürüldü"



Apartman sakinlerinden Şahabettin Opçin, bugüne kadar kimse ile geçinemediğini ve kadının sürekli olarak apartman sakinleri ile kavga ettiğini belirtti. Opçin, "En son dün akşam merdivenlerin başında oturuyorduk çay içiyorduk, kadın balkondan dışarı çıktı. Bizim girişin üstü çatı, kiremitler var. Kiremitleri üstümüze fırlatmaya başladı ve herkes bir tarafa kaçmaya başladı iyi ki kimseye bir şey olmadı. Ondan sonra polis geldi 'şikayetçi misiniz?' herkeste şikayetçi olduğunu söyledi. Bizim yönetici ve 2-3 kişi daha gittiler karakolda ifade verip geldiler. Kadın çarşıya giderek biber gazı almış kadınların ve çocukların üzerine biber gazı sıkmış. Biber gazından etkilenenler oldu 2 kişi şuanda ambulansla hastaneye gittiler. Kadın devamlı küfür ediyor sağa sola gelişi güzel herkese gelen gidene küfür ediyor" dedi.



"Durduk yere insanlara biber gazı sıkıyor"



Bir başka apartman sakini Cumhur Öz ise F.S.'nin herkesi rahatsız ettiğini öne sürerek şunları söyledi:



"Komşular rahatsız bundan problemli durduk yere insanlara biber gazı sıkıyor. Bağırma, çağırma çok oluyor çocuklar tedirgin oluyor. Yani bir an önce devletin bir el atması lazım bu duruma herkes huzursuz burada, bütün aileler huzursuz ürküyoruz çocuklarımızı dışarı çıkaramıyoruz yani bir an önce bir şeylerin yapılması lazım konuyla alakalı. Tedirginiz, bir an önce bir şeylerin yapılması lazım bu konuda" diye konuştu.



Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor. - DENİZLİ