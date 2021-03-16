Son dakika haberleri! Komşuları, oğullarının silahından çıkan kurşunlarla ölen aileyi anlattı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Komşuları, oğullarının silahından çıkan kurşunlarla ölen aileyi anlattı

16.03.2021 17:42

Son dakika haberi: Komşuları, oğullarının silahından çıkan kurşunlarla ölen aileyi anlattı İçinde yaşayan kimsenin sağ kalmadığı villanın tüm kapıları mühürlendi, ev sessizliğe büründü Lüks villada katliama kurban giden aile sokakta bile sarılarak yürürlermiş Yan komşu Özlem Çabuk: "Sessiz ve saygılı insanlardı...

Komşuları, oğullarının silahından çıkan kurşunlarla ölen aileyi anlattı

İçinde yaşayan kimsenin sağ kalmadığı villanın tüm kapıları mühürlendi, ev sessizliğe büründü

Lüks villada katliama kurban giden aile sokakta bile sarılarak yürürlermiş

Yan komşu Özlem Çabuk:

"Sessiz ve saygılı insanlardı hiç sorun yaşamadık"

"Birbirlerine çok bağlılardı. Yolda yürürken birbirlerine sarılarak yürürlerdi"

ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki lüks bir villada ölü bulunan 4 kişilik aileden komşusu övgüyle bahsetti. Özlem Çabuk, "Sessiz saygılı çok sakin herhangi bir problemi olmayan insanlardı. Bizde bugüne kadar hiç sorun yaşamadık. Birbirlerine çok bağlılardı. Yolda yürürken birbirlerine sarılarak yürürlerdi"dedi.

4 kişilik ailenin otopsi işlemleri devam ederken, cenazelerin yarın yakınları tarafından alınması bekleniyor. Evde bulunan 8 kedinin ise barınak yetkilileri tarafından alındığı öğrenildi. Villanın tüm kapılarının ise polis ekiplerince mühürlendi.

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2386 Sokak üzerindeki bir sitedeki 3 katlı villada yaşayan aileden haber alamayan yakınları, durumu siteye yakın bir yerde yaşayan arkadaşlarına bildirdi. Siteye gelen akrabaların, arkadaşına kapıyı açan olmayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarla siteye gelen polis ekipleri, girdikleri villada Gülsen Işık Gider (65), Muzaffer Gider (73), Gamze Gider ve Mustafa Gider'in cansız bedenini girişte mutfak bölümünde buldu. Olay yeri ve polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede 4 kişinin av tüfeğiyle vurulduğu belirlendi. İlk belirlemelere göre, ailenin erkek oğlu Mustafa Gider'in anne ve babası ile kız kardeşini tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdiği tahmin ediliyor. Ailenin bir yıldır bu villada yaşadığı ve anne babanın emekli olduğu öğrenildi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından 4 kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mustafa Gider'in bir otelde fotoğrafçılık yaptığı ve yaklaşık 160 bin lira borcu olduğu öğrenildi. Mustafa Gider'in, mutfakta annesi ve kız kardeşini vurduktan sonra üst katta vurarak öldürdüğü babasını mutfağa indirdiği ve burada aynı silahla intihar ettiği belirlendi. Mustafa Gider'in, çenesine dayadığı tüfeğin tetiğini ayak baş parmağı ile ateşlediği belirlendi. 4 kişilik ailenin otopsi işlemleri devam ederken, cenazelerin yarın yakınları tarafından alınması bekleniyor. Evde bulunan 8 kedinin ise barınak yetkilileri tarafından alındığı öğrenildi. Villanın tüm kapılarının ise polis ekiplerince mühürlendiği görüldü.

"Sessiz ve çok saygılıydılar"

Olayın gerçekleştiği villadaki yan komşu Özlem Açık, ailenin yaklaşık 20 aydır bin 800 lira kira bedeli ile huzur ve mutluluk içinde yaşadığını anlattı. Anne babanın emekli çocukların ise çalışmadığını dile getiren Açık, " Sessiz saygılı çok sakin herhangi bir problemi olmayan insanlardı. Bizde bugüne kadar hiç sorun yaşamadık. Ancak ciddi miktarda maddi sıkıntıları varmış. En son 4 gün önce akşam kahve istemişlerdi. Ayaküstü pandemiden konuştuk. Herhangi bir sorun görünmüyordu"dedi.

"Birbirlerine çok bağlıydılar"

Olaya inanamadığını anlatan Çabuk, " ya tüp açık kaldı bayıldılar, yada ilaç içip sessizler, uyanacaklar gibi zannettik. Cinayet olabilecek hiçbir ibare yoktu. Tüfek sesi falan duymadık. 8 tane kedileri vardı, sokaktaki kedilere bakarlardı. Kendilerini bırakın merhameti hayvanlara da gösterirlerdi. Çok düşünceli insanlardı. Aralarında bir kavga değil yüksek sesle bile konuştuklarını duymadım. Birbirlerine çok bağlılardı. Yolda yürürken birbirlerine sarılarak yürürlerdi. Birbirleriyle hiçbir problemi yoktu. Annenin dediğine göre borçları varmış biraz. Mustafa'da aklı başında sorumluluk sahibi bir insan gibiydi. Annesi de hiçbir zaman bir şey söylemedi oğlu hakkında olumsuz"ifadelerine yer verdi.

Son dakika haberleri! Komşuları, oğullarının silahından çıkan kurşunlarla ölen aileyi anlattı
Son dakika haberleri! Komşuları, oğullarının silahından çıkan kurşunlarla ölen aileyi anlattı
Son dakika haberleri! Komşuları, oğullarının silahından çıkan kurşunlarla ölen aileyi anlattı
Son dakika haberleri! Komşuları, oğullarının silahından çıkan kurşunlarla ölen aileyi anlattı
Son dakika haberleri! Komşuları, oğullarının silahından çıkan kurşunlarla ölen aileyi anlattı
Son dakika haberleri! Komşuları, oğullarının silahından çıkan kurşunlarla ölen aileyi anlattı
Son dakika haberleri! Komşuları, oğullarının silahından çıkan kurşunlarla ölen aileyi anlattı
Son dakika haberleri! Komşuları, oğullarının silahından çıkan kurşunlarla ölen aileyi anlattı
Son dakika haberleri! Komşuları, oğullarının silahından çıkan kurşunlarla ölen aileyi anlattı

Mustafa Gider, Muratpaşa, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Komşuları, oğullarının silahından çıkan kurşunlarla ölen aileyi anlattı - Son Dakika


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