Komşuları önce boğmak istemiş, sonrasında yakılarak gasbedilmişti! Yaşlı kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika

Güneşli Mahallesi 1262. Sokak üzerindeki bir evde 25 Nisan günü yaşanan olayda, Gülcemal Coşar (71), anaokulunda yönetici asistanı olan G.A. tarafından önce eşarpla boğulmaya çalışılmış, daha sonra da kolundaki altınları gasbedilerek yakılarak öldürülmek istenmişti.

TUTUKLANDI

Olayın ardından G.A. kaçarak kayıplara karışırken, yaşlı kadın ise oğlu ve kızını arayıp yardım istemiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesinin ardandın olayı gerçekleştirdiği tespit edilen kadının komşusu G.A. gözaltına alınmış ve işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

11 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Gülcemal Coşar, 11 gün sonra yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

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