Komşuları sesten rahatsız olunca Kağıthane Tüneli'nde zurna çalarak, prova yapmaya başladı - Son Dakika
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Komşuları sesten rahatsız olunca Kağıthane Tüneli'nde zurna çalarak, prova yapmaya başladı

12.10.2022 09:54

Geçimini düğünlerde zurna çalarak sağlayan Yıldırım Güven adlı vatandaş, apartmanda komşuları rahatsız olduğu için dairesinde deneme yapamayınca çareyi Kağıthane Tüneli'nin önünde prova yapmakta buldu. 45 yaşındaki zurnacı yaptığı açıklamada, "Tünelden biraz egzoz kokusu geliyor ama yapacak bir şey yok. Çalmamız için en müsait yer burası" dedi.

Geçimini İstanbul'da düğünlerde zurna çalarak sağlayan 45 yaşındaki Yıldırım Güven, müzik aletini oturduğu binada çalınca komşuları rahatsız oldu. Yeni şarkılar öğrenmek ve düğün öncesi hazırlık yapmak için çalışmak zorunda olan Güven, Şişli'de yaşadığı binada çalışamayınca ilginç bir yola başvurdu.

Komşuları zurna sesinden rahatsız olunca, Kağıthane Tüneli'nde prova yapmaya başladı

KİMSEYİ RAHATSIZ ETMEMEK İÇİN TÜNELDE ZURNA ÇALIYOR

Komşuları tarafından sık sık uyarılan Güven, bu kez yeni mekan arayışına girdi ve son çare olarak sadece araçların geçtiği ve hiç kimseye rahatsız vermeyeceğini düşündüğü Kağıthane Tüneli'ni kendine mesken tuttu. Sık sık Kağıthane Tüneli Şişli çıkışına giden Güven, burada rahatlıkla zurnasını üflemeye başladı. Sürücüler, egzoz kokusuna bile aldırış etmeyen Güven'den istek parça istemeyi de ihmal etmedi. Oradan geçen polis ekipleri ise ondan Ölürüm Türkiye'm parçasını istedi.

"TÜNELDEN BİRAZ EGZOZ KOKUSU GELİYOR AMA YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Komşularını daha fazla rahatsız etmemek için çalışmaları için tünelin girişine gelen Zurnacı Yıldırım Güven, "Evde çalamıyoruz. Düğünlere gittiğimiz için gelip burada çalıyoruz. Tünelden biraz egzoz kokusu geliyor ama yapacak bir şey yok. Çalmamız için en müsait yer burası. 26'ncı dairede oturduğumuz için çalma imkanımız olmuyor. Komşular rahatsız oluyor. Biz de burası sakin diye gelip burada çalıyoruz" dedi.

Komşuları zurna sesinden rahatsız olunca, Kağıthane Tüneli'nde prova yapmaya başladı

TÜNELDE YENİ MÜZİKLER ÇALIP ÖĞRENİYOR

Boş günlerinde sürekli tünelin girişine gelip burada çalışmalarını yürüten Yıldırım Güven, "Bazen polis gelip ne yaptığımızı soruyor. Biz de ekmeğimizi bundan kazandığımızı söylüyoruz. Onlar da bize çalın o zaman diyorlar ve gidiyorlar. Burada düğüne hazırlanmak için deneme yapıyoruz. Kamış ayarlıyoruz. Yeni müzikleri çalıp öğreniyoruz" diye konuştu.

POLİSLERDEN İSTEK PARÇA: ÖLÜRÜM TÜRKİYEM

Bulunduğu apartmanın 26'ncı dairesinde oturduğunu belirten Yıldırım Güven, apartman dışında herhangi bir yerde şikayet edilmediğini ve buradan geçen polislerin ondan istek parçada bulunduklarını belirterek, "Ben izinli olduğum günler hep buradayım. Benden memur beyler bile istek parça istedi. Genelde "Ölürüm Türkiye'm" parçasını istiyorlar" dedi.

Komşuları zurna sesinden rahatsız olunca, Kağıthane Tüneli'nde prova yapmaya başladı

"ARAÇLARDAN RAHATSIZ OLMUYORUM"

Son olarak burada zurnasını çalarak denemelerine devam etmekten memnun olduğunu belirten Yıldırım Güven, "Biz burada araçlardan rahatsız olmuyoruz. Geçenler de memnun oluyorlar. Kornaya basıyorlar, el sallıyorlar. Herkes memnun yani. Bir tek binada rahatsızlık veriyoruz. Binamız 26 daire. Daha önce birçok kez şikayet ettiler. Yaşlılarımız var diyorlar, kafamız kaldırmıyor diyor başka yerde çal diyorlar. Bizde deneme yapmak için burayı seçiyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Komşuları sesten rahatsız olunca Kağıthane Tüneli'nde zurna çalarak, prova yapmaya başladı - Son Dakika

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