Son Dakika Haberleri: Komşuları tarafından öldürülen öğretmen ile kız kardeşinin cenazeleri defnedildi
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Komşuları tarafından öldürülen öğretmen ile kız kardeşinin cenazeleri defnedildi

29 dakika önce

Konya'da dün komşuları tarafından tabancayla vurularak öldürülen öğretmen ile kız kardeşinin cenazeleri defnedildi.

Konya'da dün komşuları tarafından tabancayla vurularak öldürülen öğretmen ile kız kardeşinin cenazeleri defnedildi.
Merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Revan Caddesi'ndeki evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda yaşamını yitiren Şeyma Sarı (25) ile Tuğba Sarı'nın (18) cenazeleri, Konya Numune Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından ilçedeki Yazır Mahalle Mezarlığı'na getirildi.
İki kardeşin cenazeleri burada kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Cenaze töreninde baba Burhanettin Sarı'yı yakınları teselli etti.
Öte yandan, öğle saatlerinde emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Muzaffer C. (53) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay
Merkez Karatay ilçesi Binkonutlar Mahallesi Revan Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Muzaffer C, komşuları Hacer Sarı (51) ile kızları Şeyma (25) ve Tuğba Sarı'yı (18) evlerinde tabancayla vurmuş, öğretmen olduğu öğrenilen Şeyma Sarı olay yerinde hayatını kaybetmişti. Hacer Sarı ile Tuğba Sarı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, Tuğba Sarı kurtarılamamıştı.
Muzaffer C. beraberinde suç aleti silahla polis merkezine giderek teslim olmuştu.
Komşuları tarafından öldürülen öğretmen ile kız kardeşinin cenazeleri defnedildi
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:12 Kaynak: AA
Konya, Güncel
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