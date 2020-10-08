Komşuları televizyonun açık olmasından şüphelendi, ölü bulundu - Son Dakika

Komşuları televizyonun açık olmasından şüphelendi, ölü bulundu
08.10.2020 12:09
SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, komşularının televizyonun sürekli açık olmasından şüphelenip polisi aradığı Cihat Hoş (69), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
SAKARYA'nın Adapazarı
ilçesinde, komşularının televizyonun sürekli açık olmasından şüphelenip polisi aradığı Cihat Hoş (69), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Adapazarı Yağcılar Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Cihat Hoş'u 2 gündür görmeyen komşuları, evdeki televizyondan sürekli ses gelmesi üzerine şüphelenip, polisi aradı.İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri ile 112 Acil görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kapısı kırılarak girilen evde, Cihat Hoş'un cansız bedeni bulundu. Salondaki koltukta oturur halde bulunan Hoş'un ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.
- Sakarya
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