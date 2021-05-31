Komşuları, trans bireyi beyzbol sopasıyla dövdü - Son Dakika

Saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 48 Sokak'ta meydana gelen olayda, 'Cemre' adını kullanan trans birey S.A. (39), aynı apartmanda oturan trans birey S.K. ve erkek arkadaşı tarafından beyzbol sopasıyla dövüldü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kanlar içinde kalan S.A., arkadaşları tarafından çağrılan ambulans ile Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan S.A., acil servisteki müdahalesinin ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

Polis, olayın ardından kaçan S.K. ve erkek arkadaşını bulmak için çalışma başlattı.