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Komşuları yüzünden ellerinde sopalarla ekmek almaya çıkıyorlar - Son Dakika

Komşuları yüzünden ellerinde sopalarla ekmek almaya çıkıyorlar

14.02.2022 12:48
Komşuları yüzünden ellerinde sopalarla ekmek almaya çıkıyorlar

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan apartmanın sakinleri, akli dengesinin yerinde olmadığını iddia ettikleri komşularının kendilerine ve çocuklarına zar verdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundular.

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan apartmanın sakinleri, akli dengesinin yerinde olmadığını iddia ettikleri komşularının kendilerine ve çocuklarına zar verdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundular. Problemli apartman sakininin bir evin kapısına gelip tekmeliği anları cep telefonuyla kaydedip, aynaları ve camları kırılan otomobilleri gösteren abartman sakinleri "Burada 350 dairede oturan var. Ortalama bin kişi var. Bu bin kişi dairelerinde mahsur kalmış durumda. Çocuklarımız okula, markete gidemiyor, ekmek almaya elimizde sopayla gidiyoruz " diye konuştular.

Serik ilçesinde 583 konutun yer aldığı binalarda oturanlar tek başına yaşayan A.F.A. isimli şahsın her gün sabaha kadar uyumadığını ve bloklarda gezip dairelerin kapısını tekmeleyip zile basıp kaçtığını ve araçların camlarını kırdığını, insanları cep telefonu ile kaydettiği için diken üstünde yaşadıklarını söyleyip şikayetçi oldu. Serik ilçesine bağlı Yukarıkocayatak mahallesinde bulunan binalara 2021 Ağustos ayında kiracı olarak taşınan şahsın yaklaşık 1 aydır akli dengesi bozuk davranışlar sergilediği belirten mahalle halkı problemli komşunun bir an önce binadan tahliye edilmesini istediklerini belirttiler.

"SABAHA KADAR BLOKLARDA GEZİYOR"

Blok sözcüsü Yakup Çınar, "Şu an 350 dairede oturan var. Ortalama bin kişi var. Bu bin kişi dairelerinde mahsur kalmış durumda. Çocuklarımız okula, markete gidemiyor. Burada taciz olayları oluyor. Eşimize, çocuğumuza laf atıyor. Sabaha kadar 13 blok içerisinde geziyor. Zillere basıyor, kapıları tekmeliyor, araçlara zarar veriyor. Biz sabaha kadar diken üstündeyiz. Bugünden itibaren ikişer saat arayla nöbetlere başlayacağız" diye konuştu.

"SOPALARLA EKMEK ALMAYA GİDİYORUZ"

Apartman sakinlerinden Erol Aktay, "Evimize ekmek alma işe gitmek için evden çıkarken bile sopalarla gelip gidiyoruz. Değilse giremiyoruz. Bu insan akıldan çok uzak, bunun buradan bir an önce buradan alınmasını istiyoruz" dedi.

"DIŞARI BİLE ÇIKAMIYORUM"

Balıkesir'de üniversitede okuyan ve şu an ailesinin yanında tatilde olan Hatice Aktay, "Bu şahıs yüzünden dışarı bile çıkamıyorum. Gerçekten bizi taciz ediyor, asansörlerde sıkıştırıyor, yanında silah taşıyor. Bizi kamera ile çekiyor. Dün akşamda kapımıza dayandı ve jandarmaya haber verdim. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Ekmek almaya çıkamıyorum, kardeşim ekmek almaya gittiğinde onu bile kapıda bekliyoruz" şeklinde konuştu.

(Mehmet Demirci/ İHA)

Komşuları yüzünden ellerinde sopalarla ekmek almaya çıkıyorlar
Komşuları yüzünden ellerinde sopalarla ekmek almaya çıkıyorlar
Komşuları yüzünden ellerinde sopalarla ekmek almaya çıkıyorlar

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Antalya, Taciz, Ekmek, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Komşuları yüzünden ellerinde sopalarla ekmek almaya çıkıyorlar - Son Dakika


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