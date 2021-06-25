"Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolmuştu! Genç kadın evine geri döndü - Son Dakika

Kepez ilçesi Altınova Mahallesinde 19 Haziran Cumartesi günü yaşanan olayda eşi Bilal Ç. (28) ile birlikte yaşayan 2 çocuk annesi Selcan Ç. (27), akşam saat 21.00 sularında eşine "Komşularıma gidiyorum" diyerek evden çıktı.

KADIN SIĞINMA EVİNDE KALMIŞ

Genç kadından bir daha haber alamayan yakınları durumu polise bildirerek her yerde aradı. Yapılan incelemede genç kadının Antalya'da Kadın Sığınma Merkezinde olduğu öğrenildi.

Genç kadının çıkan haberlerin ardından evine döndüğü öğrenildi.