Edinilen bilgiye göre, Aziziye ilçesi Beypınarı Mahallesi'nde meydana gelen olayda Turan D. ile Necati B. arasında çıkan tartışma bıçaklı ve kürekli kavgaya dönüştü. Yakınlarının da karıştığı kavgada Necati B. hayatını kaybederken, Mehmet B. yaralandı.

Kaynak: İHA

Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Komşuların bıçaklı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.