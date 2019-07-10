Komşuların bıçaklı kavgası: 4 yaralı
5 dakika önce
KARAMAN'da komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada, 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:09 Kaynak: DHA
KARAMAN'da komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada, 4 kişi yaralandı.
Olay, saat 00.30 sıralarında Cedit Mahallesi 272 Sokak'ta meydana geldi. Husumetli oldukları belirtilen, aynı sokakta oturan Beytullah A. ve kardeşi Ali A. ile komşuları Serkan D. ve kardeşi Ertuğrul D. karşılaşınca, tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, 4 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Polis yeni bir olay yaşanmaması için hastanede önlem aldı.
- Karaman
MEB'den "Ücretli öğretmene zam" haberine ilişkin açıklama ÖTV'ye ithal ve lüks güncellemesi Ali Babacan'ın kuracağı yeni partinin adı ne olacak? Masada iki isim var Suriyelilere afişle tepki verdiler: Vatanı için savaşmayanlar plajımıza giremez