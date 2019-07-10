Son Dakika Haberleri: Komşuların bıçaklı kavgası: 4 yaralı
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Komşuların bıçaklı kavgası: 4 yaralı

5 dakika önce

KARAMAN'da komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada, 4 kişi yaralandı.

Komşuların bıçaklı kavgası: 4 yaralı, System.String[]
Karaman, Güncel
KARAMAN'da komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada, 4 kişi yaralandı.
Olay, saat 00.30 sıralarında Cedit Mahallesi 272 Sokak'ta meydana geldi. Husumetli oldukları belirtilen, aynı sokakta oturan Beytullah A. ve kardeşi Ali A. ile komşuları Serkan D. ve kardeşi Ertuğrul D. karşılaşınca, tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, 4 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Polis yeni bir olay yaşanmaması için hastanede önlem aldı.


- Karaman
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:09 Kaynak: DHA
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