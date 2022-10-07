Son dakika haber: KOMŞULARIN 'ÇANAK ANTEN KABLOSU' TARTIŞMASINDA BALTALI SALDIRI - Son Dakika
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Son dakika haber: KOMŞULARIN 'ÇANAK ANTEN KABLOSU' TARTIŞMASINDA BALTALI SALDIRI

07.10.2022 14:58

Son dakika haberler... ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Sezai ve Kevser Ç.,çifti, binanın dışındaki çanak antenin kablosunu söken komşuları Semih Ö. ve Nurseven S. ile tartıştı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Sezai ve Kevser Ç.,çifti, binanın dışındaki çanak antenin kablosunu söken komşuları Semih Ö. ve Nurseven S. ile tartıştı. Semih Ö. ve Nurseven S. komşularına baltayla saldırırken, yaşanan arbedede yaralanan 4 kişi tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde Kavaklık Mahallesi Halkapınar Sokak'ta meydana geldi. Sezai ve Kevser Ç. iddiaya göre binanın dış cephesine takılı çanak antenin kablosunu söken yan dairedeki komşuları Semih Ö. ve dini nikahla birlikte yaşadığı Nurseven S. ile tartıştı. Semih Ö. ile Nurseven S. baltalarla komşuları Sezai ve Kevser Ç. çiftine saldırdı. Sezai ve Kevser Ç. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Semih Ö. ve Nurseven S. ise arbede esnasında aldığı darbelerle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden komşulara müdahale etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastanelere kaldırıldı.

'TAKIN DA GÖREYİM' DEDİ, BALTAYLA SALDIRDI'

Yaralanan Kevser Ç., Dün akşam anten kablolarını sökmüş. Sabah eşim kabloyu takmaya çıktı. Bu sefer 'Takın da göreyim' diyerek kavga çıkardı. 'Siz takın ben sökeceğim. Antenleri de sökeceğim' diye bağırdı. Baltayla saldırdı. Eşime balta ile vurdu dedi. Sezai Ç.?nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber: KOMŞULARIN 'ÇANAK ANTEN KABLOSU' TARTIŞMASINDA BALTALI SALDIRI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: KOMŞULARIN 'ÇANAK ANTEN KABLOSU' TARTIŞMASINDA BALTALI SALDIRI - Son Dakika
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