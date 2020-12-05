Komşuların dikkati faciayı önledi - Son Dakika

Komşuların dikkati faciayı önledi
05.12.2020 19:58
Komşuların dikkati faciayı önledi Gaziantep'te oto lastik dükkanının deposunda çıkan yangını fark eden bina sakinleri faciayı önledi.
Komşuların dikkati faciayı önledi
GAZİANTEP - Gaziantep'te oto lastik dükkanının deposunda çıkan yangını fark eden bina sakinleri faciayı önledi.
Edinilen bilgilere göre, Şahinbey ilçesine bağlı Kolejtepe Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde oto lastik satışı yapan işyerinin depo kısmında yangın çıktı. Koku ve dumanları fark eden komşular durumu işyerine ve 110 ekipleri bildirdi. Kısa sürede iki itfaiye aracı ile olay yerine gelen ekipler yangın lastiklerin bulunduğu bölüme gelemden kontrol altına aldı. İşyeri çalışanları ise depoda bulunan oto lastiklerini tahliye etti. İşyeri sahibi Adil Er, yangının elektrik kontağından çıktığını belirterek her hangi bir can kaybının yaşanmadığını kaydetti.
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