Son Dakika Haberleri: Komşuların Dikkati Hırsızlık Zanlılarını Ele Verdi

Komşuların Dikkati Hırsızlık Zanlılarını Ele Verdi

46 dakika önce

Konya'da hırsızlık amacıyla eve giren 2 zanlı ile gözcülük yapan kadın şüpheli, komşuların ihbarıyla yakalandı.

Komşuların Dikkati Hırsızlık Zanlılarını Ele Verdi, System.String[]
Konya'da hırsızlık amacıyla eve giren 2 zanlı ile gözcülük yapan kadın şüpheli, komşuların ihbarıyla yakalandı.

Merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Yeşilbayır Caddesi'ndeki eve 2 kişinin girdiğini, kapıda da bir kadının beklediğini fark eden mahalle sakinleri polisi aradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, dışarıda gözcülük yapan Raziye Ç. ile içerideki Osman S. ve Halil Ç'yi suçüstü yakaladı.

Zanlıların çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:42 Kaynak: AA

Merkez, Konya, Güncel
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