Komşuların Dikkati Hırsızlık Zanlılarını Ele Verdi
46 dakika önce
Konya'da hırsızlık amacıyla eve giren 2 zanlı ile gözcülük yapan kadın şüpheli, komşuların ihbarıyla yakalandı.
Konya'da hırsızlık amacıyla eve giren 2 zanlı ile gözcülük yapan kadın şüpheli, komşuların ihbarıyla yakalandı.
Merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Yeşilbayır Caddesi'ndeki eve 2 kişinin girdiğini, kapıda da bir kadının beklediğini fark eden mahalle sakinleri polisi aradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, dışarıda gözcülük yapan Raziye Ç. ile içerideki Osman S. ve Halil Ç'yi suçüstü yakaladı.
Zanlıların çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:42 Kaynak: AA
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