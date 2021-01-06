Son Dakika | Komşuların dikkati, itfaiye ve polisin çabasıyla anne ve oğlu ölümden kurtardı - Son Dakika

Son Dakika | Komşuların dikkati, itfaiye ve polisin çabasıyla anne ve oğlu ölümden kurtardı

06.01.2021 22:03

Son dakika haberler: Komşuların dikkati, itfaiye ve polisin çabasıyla anne ve oğlu ölümden kurtardı Kapıyı kırarak içeri giren itfaiye ekipleri, sobadan sızan gazdan etkilenen anne ve oğlu son anda kurtardı Çorum'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne ve oğul, komşularının dikkati polis ve...

Komşuların dikkati, itfaiye ve polisin çabasıyla anne ve oğlu ölümden kurtardı

Kapıyı kırarak içeri giren itfaiye ekipleri, sobadan sızan gazdan etkilenen anne ve oğlu son anda kurtardı

ÇORUM - Çorum'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne ve oğul, komşularının dikkati polis ve itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı. Polis ve itfaiye ekipleri tarafından evlerinin kapıları kırılarak ölümden kurtarılan anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Gülabibey mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet 1. Sokak'ta yaşayan Muna Caddorı Khalaf Al Jumaılı duş almak için banyoya girdi. Bu sırada evde bulunan sobadan içeriyi duman kaplamaya başladı. Evde bulunan 12 yaşındaki Abdullah Abdulcabbar Abbas Al Amı banyonun kapısına vurarak annesinden yardım istedi. Annesine sesini duyuramayan çocuk bu kez evin duvarlarına vurmaya başladı.

Komşuların dikkati, polis ve itfaiyenin çabası faciayı önledi

Duvardan gelen sesleri duyan apartman sakinleri anne ve oğlunun bulunduğu daireye geldi. Zile basmalarına rağmen komşularından haber alamayan apartman sakinleri polisi aradı. İhbar üzerine Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı çok sayıda ekip belirtilen adrese sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapı açamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Apartman dairesinin kapısını kırarak içeri giren polis ve itfaiye ekipleri anne ve oğlunu yarı baygın halde buldu. Polis ve itfaiye ekipleri tarafından evden çıkarılan talihsiz anne ve oğlu olay yerinde hazır bulunan ambulansa alınarak ilk müdahaleleri yapıldı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan anne ve oğlun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Son Dakika | Komşuların dikkati, itfaiye ve polisin çabasıyla anne ve oğlu ölümden kurtardı
Son Dakika | Komşuların dikkati, itfaiye ve polisin çabasıyla anne ve oğlu ölümden kurtardı
Son Dakika | Komşuların dikkati, itfaiye ve polisin çabasıyla anne ve oğlu ölümden kurtardı
Son Dakika | Komşuların dikkati, itfaiye ve polisin çabasıyla anne ve oğlu ölümden kurtardı
Son Dakika | Komşuların dikkati, itfaiye ve polisin çabasıyla anne ve oğlu ölümden kurtardı
Son Dakika | Komşuların dikkati, itfaiye ve polisin çabasıyla anne ve oğlu ölümden kurtardı
Son Dakika | Komşuların dikkati, itfaiye ve polisin çabasıyla anne ve oğlu ölümden kurtardı
Son Dakika | Komşuların dikkati, itfaiye ve polisin çabasıyla anne ve oğlu ölümden kurtardı
Son Dakika | Komşuların dikkati, itfaiye ve polisin çabasıyla anne ve oğlu ölümden kurtardı
Son Dakika | Komşuların dikkati, itfaiye ve polisin çabasıyla anne ve oğlu ölümden kurtardı

Cumhuriyet, İtfaiye, Çorum, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Komşuların dikkati, itfaiye ve polisin çabasıyla anne ve oğlu ölümden kurtardı - Son Dakika


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