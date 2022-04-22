KOMŞULARIN HAYVANLARA 'SU VERME' KAVGASI KANLI BİTTİ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

KOMŞULARIN HAYVANLARA 'SU VERME' KAVGASI KANLI BİTTİ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

22.04.2022 20:05

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, çeşmeden hayvanlara su verme meselesi nedeniyle komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, çeşmeden hayvanlara su verme meselesi nedeniyle komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Saraycık Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan çeşmeden hayvanlara su verme meselesi nedeniyle komşu iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Adem Taşdemir (28) ile ismi henüz ismi öğrenilemeyen 2 kişi bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Kayseri Şehir Hastanesinde tedaviye alınan ve durumu ağır olan Adem Taşdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmayı jandarma sürdürüyor. (DHA)

YORUMLAR
500
Hayvan sulatma meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı Hayvan sulatma meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı Son dakika haberi... Köpek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı Son dakika haberi... Köpek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOMŞULARIN HAYVANLARA 'SU VERME' KAVGASI KANLI BİTTİ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika


Son Dakika
19:55 Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
19:52 Koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 2 bin 898 yeni vaka tespit edildi
19:43 KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini Faiz Sucuoğlu'na verdi
19:38 Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit oldu
19:36 Afganistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi! 33 kişi öldü,43 kişi yaralandı
19:34 İsim vermeden Ümit Özdağ'ı hedef alan İçişleri Bakanı Soylu: Tımarhanede olması gereken adam
19:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küme düşmenin kaldırılmasına ilişkin talep iletti!
19:16 Sahur yemeğini yedikten sonra karısını öldürmüştü! Polisler gelene kadar yanında bekledi
18:18 Galatasaray Başkanlık seçimi için tarih verdi!
18:08 İntihar eden Emre Yıldır'a yıllarca cinsel istismarda bulunmuştu! Akrabası olan Vedat Tarhan serbest kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 20:25:47. #1.13#
SON DAKİKA: KOMŞULARIN HAYVANLARA 'SU VERME' KAVGASI KANLI BİTTİ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement