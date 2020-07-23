KOMŞULARIN KANLI KAVGASI; TARAFLARDAN BİRİNİN ANNESİ POMPALI TÜFEK İLE GÖZÜNDEN YARALANDI - Son Dakika

Üsküdar'da komşular arasında gürültü nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada taraflardan biri pompalı tüfek ile dehşet saçtı. Eve doğru peş peşe ateş eden zanlı, kavga ettiği kişinin annesini gözünden yaraladı. Yaşlı kadın hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan gözaltına alındı.

Olay sabah 06.00'da Yavuztürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre ailesiyle birlikte yaşayan Engin Keskin ile karşı binada yaşayan Şenses Doğan arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda büyüyünce Şenses Doğan pompalı tüfek ile aşağıya indi. Pompalı tüfekli saldırgan, binanın giriş katında oturan Engin Keskin'in evine peş peşe ateş etmeye başladı. ANNESİ GÖZÜNDEN YARALANDISilahlı saldırıda Engin Keskin yaralanmazken, evde bulunan annesi Elmas Akbaş'ın gözüne saçma isabet etti. Gözünden yaralanan yaşlı kadın kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı kadın komşusunun aracıyla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne götürüldü. Yaralı kadın tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. SALDIRGAN POMPALI TÜFEK İLE GÖZALTINA ALINDIOlay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri boş fişekleri toplarken ev içinde de çalışma yaptı. Saldırgan Şenses Doğan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis otosuna bindirilen zanlı, "Kendisi madde bağımlısı burada silah ticareti yapıyor. Seslere çıktım, bana küfür etmeye başladı. 'Aşağıya inersem kötü olur' dedim, 'Gel' dedi. Ben de indim gereğini yaptım" diye konuştu. Pompalı tüfek ile birlikte gözaltına alınan Doğan sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Binada yaşayan komşusu Ahmet Korkmaz , "Bağırma sesleri sonra silah sesleri duydum. Komşumun annesini gözünden vurmuş pompalı ile. 'Niye ses yapıyorsun?' diye bağırmış komşum 'Utanmıyor musun?' diye. O da 'Sen bana nasıl böyle konuşuyorsun' diyerek camdan içeriye ateş etti " diye konuştu. Başka bir komşusu ise "Karşı binada oturan kişiye 'Çok ses yapıyorsun' diye uyardı. O da aşağıya inip dışarıdan içeriye doğru peş peşe ateş etmiş. Komşuma ateş ediyor, o da kafasını çekince evdeki annesinin gözüne gelmiş" diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Görüntü dökümü: -------------------Polis ekiplerinden görüntü-Yerdeki boş fişekler-Kavga eden taraflardan Engin Keskin'in görüntüsü(mavi tişörtlü)-Komşuları ile röp-Dairenin kırılan camları-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması-Engin Keskin'in polise olayı anlatması-Zanlının gözaltına alınması-Zanlı ile röp-Polis otosuna bindirilmesi-Genel ve detay görüntüler

- İstanbul